Brukte pepperspray på truende mann

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

En kvinne i 20-årene fra Bergen er i tingretten dømt til ubetinget fengsel i 50 dager for å ha lurt til seg nesten 160.000 kroner i Nav-utbetalinger.

Hun har gitt en uforbeholden tilståelse i retten.

Kvinnen opplyste i sitt meldekort at hun hadde jobbet i 205 timer til tross for at hun jobbet og ble lønnet for 1280 timer av arbeidsgiver.

De elektroniske meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og utbetaling av 159.196 kroner.

Påtalemyndigheten anser bedrageriet som grovt på grunn av omfanget.

Retten slår fast at beløpet i saken ligger godt over den veiledende terskelen for grensen mellom samfunnsstraff og ubetinget fengsel.

Selv om kvinnen får strafferabatt for tilståelsen, anses ikke hennes livssituasjon som en formildende omstendighet. Retten vektlegger heller sterke allmennpreventive hensyn.

«Siktedes livssituasjon og konsekvensene for henne ved å sone en fengselsstraff avviker ikke fra normaltilfellene i denne sakstypen. Denne sakstypen er ikke sjeldent utløst av at siktede nettopp er i en vanskelig livssituasjon», heter det i dommen.