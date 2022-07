50 Cent til Åsane i oktober

15. juni vart det innført strengare reglar for køyring med elsparkesyklar i Noreg.

Blant innskjerpingane som tredde i kraft var at den alminnelege promillegrense på 0,2 blir gjeldande som for andre køyretøy, og at små elektriske køyretøy vart omklassifisert frå sykkel til motorvogn.

Politiet varsla også promillekontrollar i tida etter dei nye reglane kom.

Eit par dagar etter innstramminga vart ein ung mann teken i kontroll i Sandviken.

Politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen opplyser til BT at mannen blæs til mellom 0,5 og 1 i ei utandingsprøve.

– Han slapp dermed blodprøve, og tilstod på staden.

I slutten av juli må mannen i tenåra møte i Hordaland tingrett, og risikerer bot eller vilkårsbunde fengsel for ruskøyringa.

Førarkortet til mannen er beslaglagt. Mannen risikerer å miste dette.

– Her gjeld dei same reglane som for moped, som er eit formildande omstende. Tapsperioden blir dermed sett lågare enn ved køyring av bil, seier Dahlsveen.

Mannen kan bli den fyrste som blir dømt etter dei nye reglane i Vest politidistrikt, ifylgje politiadvokaten.