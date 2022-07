Mange har tatt turen til bystranden

I går pågrep politiet en mann i 30-årene fra Litauen, som ifølge politiet har vært bosatt i bergensområdet siden september.

Han er internasjonalt etterlyst i forbindelse med en sak som angår bedrageri og dokumentfalsk, opplyser politiadvokat Andreas Haldorsen.

– Han er siktet for medvirkning til bedrageri, sier han.

Bedrageriet skal omhandle pengesummer på 90.000 euro.

Haldorsen opplyser at etterlysningen er fra april i år, og at grunnen til at han nå ble pågrepet er at politiet «fikk et treff» på etterlysningen.

Senere i dag vil politiet gå til Hordaland tingrett og be om at mannen varetektsfengsles, og at retten prøver om vilkårene for overlevering til utlandet er oppfylt.

Mannen er ikke dømt.

– Han begjært overlevert i forbindelse med straffeforfølging, sier Haldorsen.

BT har vært i kontakt med mannens forsvarer, Maria Hessen Jacobsen. Hun ønsker ikke å kommentere saken.