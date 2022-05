Nå er asfalten på plass på Torgallmenningen

Skal gi føringer til russebuss-sjåfører

Politisjef Ronny Øvrebotten i Bergen sør. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Mandag ble det kjent at flere samlingssteder for russen i Bergen sør vil bli nattestengt fremover. Ved Lagunen har aktører bestemt seg for å styrke vaktholdet med vektere og å holde åpne P-plasser stengt.

Stengingen av Hordnesskogen og Stavollen begrunnet politiet blant annet med tilløp til slåssing og meldinger om narkotikasalg.

Et forebyggende tiltak er at politiet vil snakke med russen og sjåførene på bussene om at vanlige regler gjelder, for eksempel for nattero og drikking på offentlig sted. Det sier sjef for politiet i Bergen sør, Ronny Øvrebotten.

– Vi vil minne om at russetiden ikke betyr noe frislipp for lover og regler. Sjåførene vil få litt føringer om å holde nattero, om å rydde opp etter seg og om når de må gi seg, sier Øvrebotten.

Han innser at de kommunale bestemmelsene om nattero klokken 23.00 vil tøyes, og at det er «sosialt akseptert» at russen holder på lenger enn det.

– Om de ikke gir seg klokken 23, så handler det om å bråke på de rette stedene og å holde bråket inne i bussene. Og ikke være i områder med mange boliger.