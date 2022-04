Derfor kryr det av soldater i byen

Etterforskningen av overgrepssiktet SFO-ansatt nærmer seg ferdig

Politiadvokat Inger-Lise Høyland leder etterforskningen. Foto: Iver Daaland Åse (arkiv)

Torsdag besluttet Hordaland tingrett at den mannlige SFO-ansatte i 20-årene, som er siktet for overgrep mot barn på to skoler i Bergen, kan holdes fengslet i fire nye uker.

Politiet har tidligere opplyst at 18 barn er avhørt i saken, og at SFO-assistenten er siktet for overgrep mot ni av dem.

Politiadvokat Inger-Lise Høyland opplyser at saken nærmer seg etterforsket, og at det er forventet at politiet sender den videre til Statsadvokaten i løpet av de neste to ukene.

– Det er smådetaljer som gjenstår, sier Høyland.

Siktede ble pågrepet i desember i fjor. Siktelsen omhandler voldtekt av ett barn og seksuell handling med åtte andre, har politiet tidligere opplyst.

Hordaland tingrett skriver i fengslingskjennelsen at en rettssak kan forventes avholdt før eller etter sommeren.

BT har vært i kontakt med forsvarer Erik Johan Mjelde. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Les mer her: