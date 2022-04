Trafokiosk-krasjen på E16: Leter fortsatt etter årsaken

Overgrepssiktet skoleansatt erkjente straffskyld for bilder i avhør

Are Nygård Bergh er påtaleansvarlig i saken. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

En mannlig skoleansatt sitter fengslet, siktet for seksuell handling med en elev som er under 14 år. Han ble pågrepet for nærmere tre uker siden, og nektet da straffskyld.

I ettertid har politiet funnet seksualiserte bilder av barn på hans mobiltelefon, har politiadvokat Are Nygård Bergh tidligere opplyst. I et lengre politiavhør forrige uke, erkjente den skoleansatte straffskyld for bildene, ifølge en kjennelse fra Gulating lagmannsrett.

Politiadvokat Bergh sier til BT at avhøret ikke formelt ferdigstilt.

– Derfor må vi være restriktive om å informere om innholdet i det han har forklart, sier han.

Bergh har tidligere uttalt at det er viktig for politiet å forsøke å identifisere barna som er avbildet.

– Det er et arbeid som fortsatt pågår. Vi er godt i gang med det, sier han.

Ifølge kjennelsen er siktede kalt inn til et nytt avhør i neste uke.

BT har vært i kontakt med forsvarer Kim Brügger Villanger, som ikke ønsker å kommentere saken.