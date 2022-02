Oljeutslipp fra båt ved Mongstad

Klokken 14.04 fikk 110-sentralen i Bergen melding om en 30 fots båt som drev mot land nær Skjoldabukten i Nordåsvatnet i Bergen.

– Politiet var i nærheten, men kunne ikke gjøre noe. Vi har en båt på vei nå, den er nok fremme om et par minutter, sa vaktkommandør Ole Jacob Harvigsen i 110-sentralen klokken 14.35.

Det var en brann- og redningsbåt fra Askøy som rykket ut for forsøke å få slept inn og sikret båten.

– Vi har ikke fått meldinger om at det skal være personer om bord, så i utgangspunktet er dette et oppdrag for å berge verdier, sa Harvigsen.

Like etter klokken 15 melder brannvesenet at båten skal ha slitt seg fra land med en ile hengende under.

Båten skal deretter ha grunnstøtt av seg selv når ilen fikk feste i bunn.

Brannvesenet har festet båten til land for å unngå at den driver på nytt.