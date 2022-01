Uvisshet rundt fritt behandlingsvalg

Valgresultat klart: Klart flertall i Sveio for å forbli i Vestland fylke

Ordfører Linn Therese Erve (Ap) er godt fornøyd med at Sveio stemte for å forbli i Vestland fylke. Foto: Grethe Nygaard

Opptellingen fra den rådgivende folkeavstemningen er nå over.

Resultatet er klart ja til å forbli i Vestland fylke.

Det er en fornøyd ordfører som svarer når BT ringer:

– Jeg er svært glad for to ting i kveld. Først at vi får en valgoppslutning på nesten 60 prosent på tross av korona. Det andre er så klart at vi nå har fått et tydelig og representativt signal om å forbli i Vestland fylke, sier ordfører Linn Therese Erve (Ap).

Nå skal resultatet behandles i formannskapet i Sveio kommune den 19. januar og av kommunestyret den 24. januar.

– Jeg er fornøyd med at vi klarte å gjennomføre det rådgivende valget under er en koronaepidemi, sier Erve.

Sum, valgdagsstemmer og det foreløpige resultatet fra forhåndsstemmene: