Titalls slagsmål og fyrverkeri skutt mot folk i sentrum

Politiet rykka ut til Fyllingsdalen etter melding om at ein blodig mann gjekk rundt i berr overkropp. Foto: Torunn Methlie

Politiet melder at dei har fått fleire meldingar om ein blodig person i berr overkropp i Fyllingsdalen.

– Vi driv og jobbar på staden no. Det er ingenting som tyder på at andre personar enn han sjølv er involvert, seier operasjonsleiar i politiet, Ole Ronny Olsen like før klokka 19.30.

Politiet har kontroll på vedkomande, som blir frakta til lege for sjekk.

Politiet opplyser at dei no gjer undersøkingar på staden. Mellom anna er ein hundrepatrulje kalla ut.

Politiet har endå ikkje fått avklart om mannen er rusa, men opplyser at han framstår slik. Kva skader han har er førebels uvisst.