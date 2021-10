Bergen mangler 800 bøssebærere

Det er meldt om røykutvikling i en bolig i Florø.

– Brannvesenet har slukket selve brannen – tar seg opp på loftet for å sjekke, melder 110-sentralen klokken 16.36.

Fire minutter senere meldes det kontroll på stedet.

Politiet opplyser til Firdaposten at brannen startet på et kjøkken, og at to personer som da var i huset, skal være i god behold.