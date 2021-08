Væpnet aksjon i Sunnfjord

Sjøfartsdirektoratet på vei om bord i «Kong Harald»

Foto: HS «KONG HARALD» SITT WEBKAMERA

Inspektører fra Sjøfartsdirektoratet er i 10-tiden på vei om bord i hurtigruteskipet «Kong Harald», som tirsdag gikk til kai i Molde etter et motorhavari.

Det bekrefter fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad overfor BT.

– For det første skal vi gå gjennom hendelsen for å danne oss et bilde av hva som skjedde. Så må vi sikre oss at det er trygt å la skipet seile videre, noe det helt klart er en forventning om at skipet skal få tillatelse til, sier Alvestad.

På det nærmeste var skipet 500 meter fra land, og det blåste 40 knop i retning rett på land.

Alvestad sier de er i tett dialog med klasseselskapet DNV, som blant annet godkjenner skrog om maskineri og gjør teknisk tilsyn.

– Jeg vet pr. nå ikke om DNV skal om bord, men det vil de helt sikkert. Ikke minst kan de si noe om sikkerhetsstyringssystemet, sier Alvestad.

– Vet du noe om passasjerene, hvor mange som fortsatt er om bord?

– Nei, de opplysningene har vi ikke ennå. Det er det rederiet som vet mest om.

Sjøfartsdirektoratet varsler at de vil komme med mer informasjon klokken 12 i dag.