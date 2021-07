Siktet bilfører samtykker i førerkortbeslag etter dødsulykken

Foto: Øyvind Lefdal Eidsvik (arkiv)

Etter at Emma Weberg Kaldestad (18) døde i en kollisjonsulykke mandag 19. juli i år, er en bilfører siktet for uaktsom kjøring.

Føreren ble avhørt tirsdag. Ifølge politiadvokat Tone Solfjeld Pedersen samtykket bilføreren der i beslag av førerkortet, som ble midlertidig beslaglagt etter ulykken.

18-åringens skuter og bilen kolliderte like like sør for Krabbanestunnelen i Kvinnherad. Den unge kvinnen ble erklært død på stedet.

Forsvarer Per Ivar Hessen sa tirsdag dette til BT:

– Nå er det tidlig i etterforskningen. Vi får komme tilbake til hvordan siktede stiller seg til anklagen.

Kaldestad, hjemmehørende i Kvinnherad, ble begravet onsdag.