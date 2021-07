42-fots fritidsbåt kalte Mayday

Hovedredningssentralen melder at en 42-fots fritidsbåt kl. 12.50 kalte Mayday etter å ha gått på grunn vest for Stavnesodden ved Askvoll. To personer skal være ombord. Båten tar ikke inn vann.

Redningsskøyten 114 Bergen Kreds er på vei til stedet, og har passert Florø.