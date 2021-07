Sandsli: – Det er foreløpig meldt om skade på seks dører

Foto: Martin Alexander Fjellheim

Vaktsentralen i Bergen kommune opplyser å ha fått melding om et tre som har veltet i Nygårdsparken.

Bilder som BT har fått tilsendt viser at et større tre har falt over veien i parken, mellom fontenen og inngangen på Nygård-siden.

Kommunen fikk melding om trevelten klokken 22 i går kveld, opplyser de til BT.