Tiltalt for overgrep mot jente (13)

Politiet melder om en båtulykke i Skotøysundet i Bjørnafjorden.

En tolv år gammel gutt fikk foten inn i propellen til en fritidsbåt.

– Gutten var om bord i båten sammen med familien. Da båtføreren skulle legge til kai mistet han balansen og det ble et rykk i båten. Det førte til at gutten falt over bord og ble kjørt på av propellen, sier operasjonsleder Morten Rebnord.

Gutten ble raskt tatt opp av vannet.

Han fikk dype kutt i foten og er fraktet til Haukeland universitetssjukehus med luftambulanse.

Rebnord forteller at politiet er på stedet og snakket med vitner av ulykken.

– Luftambulansen var på stedet kort tid etter ulykken, og gutten er fremme på traumemottaket til Haukeland, sier Rebnord.

Politiet meldte først at gutten badet i sjøen, men fikk etter samtaler med vitner vite at han falt over bord fra båten.

Like før klokken 23 forteller Rebnord at gutten har blitt operert på grunn av kuttene i foten.

