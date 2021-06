BKK skifter navn etter krav fra myndighetene

I går ble en mann på Møhlenpris knivstukket. To personer er kalt inn til avhør, hvor en av dem har status som siktet og den andre er innmelder.

Seksjonsleder for vold og sedelighet Sissel Becker i Vest politidistrikt opplyser at den fornærmede syklet til Haukeland etter at han ble knivstukket.

– Jeg har ingen ny informasjon på fornærmedes helsetilstand.

Videre opplyser hun at det er for tidlig å si noe om flere gjerningspersoner og at det vil bli gjennomført ytterligere avhør i løpet av dagen.