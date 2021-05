Mann og kvinne skal ha slått mann

Brannvesenet meldte klokken 20.02 om en brann i en bygning i Bøvågen i Alver. Ti minutter senere var brannen slukket.

– Det har brent opp under kisten i taket. Vakthavende har sagt at den er under kontroll. Ja, nå melder de faktisk at brannen er slukket, sier vaktkommandør Shahrooz Lahooti til BT.