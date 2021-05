Skogbrannen Askøy: Mann erkjenner flere bål

Ingen Tysnesfest i år. Her frå 2018. Foto: Nikita Solenov (arkiv)

Tysnesfest 2021 er avlyst. Det skriv dagleg leiar Øystein Vaage i Tysnesfest i ein e-post måndag.

Vaage skriv at Tysnesfest ikkje skal vere ein festival oppdelt i kohortar der ein må sprita hender og halde avstand.

- Tysnesfest er sol og sommar, med ei festivalstemning der ein står skulder til skulder og syng for full hals blant tusenvis av andre glade Tysnesfestarar.

No planlegg festivalen ein minifestival på same tidspunkt i staden for.

- Me kjem tilbake med informasjon, artistar og billettsal ganske snart, så følg med, skriv Vaage.