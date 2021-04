Christieprisen til Eide og Akselberg

Fritidsbåt på grunn ved Steinestø

En fritidsbåt gikk på grunn like ved Fiskaneset ved Steinestø i Åsane i natt. De to personene om bord, en mann og en kvinne, er hentet av en rednings­skøyte. Begge er uskadde og tørre, og de blir kjørt til land for en prat med politiet, melder Vest politidistrikt.

– De har kjørt seg fast på en holme eller et skjær. Det var ikke store dramatikken, de ringte selv til HRS, slik jeg forsto det, og ble plukket av en redningsskøyte, sier operasjonsleder Tore André Brakstad.

Han legger til at politiet skal snakke med dem om årsaken til at båten, en mindre fritidsbåt, kjørte på land, og at mulig promille kan være noe av det politiet eventuelt undersøker.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) ble varslet om hendelsen litt før klokken fem i natt.