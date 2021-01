Nyheter direkte

Sønnen ble dømt for å ha drept foreldrene sine. Nå vil han ha saken opp i lagmannsretten, skriver Vestnytt.

42-åringen ble i oktober i fjor dømt for å ha knivstukket foreldrene sine til døde hjemme på Kolltveit i juni 2019.

I Bergen tingrett ble han dømt til tvungent psykisk helsevern. Det betyr at han skal være tvangsinnlagt til han blir vurdert som frisk nok til å slippe ut.

Mannen har anket dommen. Forsvarer Fredrik Verling vil ikke kommentere til Vestnytt hva anken går ut på.

Av rettens kjennelse fremgår det at lagmannsretten har henvist anken til behandling, men at dato for ankesaken ikke er satt.