Korte stenginger på fylkesvei 555

Operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt sier det er kommet en stor bulk og en knust baklykt etter at en mann skal ha krasjet i en parkert bil i Fosswinckels gate.

– Det har vært godt fart, sier han.

Først fikk ikke folk på stedet kontakt med den skadede, som nå er tatt med av ambulanse.

Han understreker at folk ikke skal kjøre i beruselse.

– Det er til fare for deg selv og andre, sier han, og legger til at det kan straffes etter for eksempel veitrafikklovens paragraf 3

– Kommer dere til å stoppe folk?

– Ja, hvis vi ser det.