Valg 2023 direkte

Leder i Bergenslisten Trond Tystad. Foto: Eirik Brekke / Bergens Tidende

Leder i Bergenslisten Trond Tystad hevder på Facebook at listene til partiet har blitt utsatt for sabotasje ved flere ulike lokaler for forhåndsstemming.

– Våre sedler var blitt snudd, slik at man ikke kan se tydelig at det er en Bergenslisten-seddel. I noen tilfeller har de også blitt lagt bak andre lister eller fjernet fullstendig, sier Tystad.

Ifølge Tystad gjelder et av lokalene Hovedbiblioteket i Bergen.

Ida Rambech i Bergen kommunes valgsekretariat bekrefter overfor BT at Bergenslistens sedler i to tilfeller har vært snudd med navnet inn, slik at de ikke er synlige for velgerne.

– Først og fremst vil jeg si at det veldig bra at Tystad gir beskjed. Det er helt uakseptabelt, dersom det stemmer at noen med vilje har flyttet på stemmesedlene inne i avlukkene, sier Rambech.

Hun sier det er sendt ut melding til lederne ved lokalene om at de skal være ekstra oppmerksomme på at det ikke blir rotet på inne i avlukkene.