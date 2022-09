Siste nytt om Dronning Elizabeth

Kongehusekspert: – Et alvorlig signal

Wibecke Lie Foto: Privat / NTB

Legene er bekymret for dronning Elizabeths helse, og familien har reist til Balmoral. Det tyder på at situasjonen er svært alvorlig, mener kongehusekspert.

Både prins Charles, hertuginne Camilla, prinsene William og Harry og Harrys kone Meghan satte torsdag kurs mot slottet Balmoral i Skottland for å være sammen med dronningen.

– At de har reist opp, gir et signal om at dette er alvorlig. Men det er vanskelig å si. Det kan jo også gå bra, og at de drar opp for å unngå kritikk i etterkant, sier tidligere journalist Wibecke Lie, som var NTBs hoffreporter i nesten et kvart århundre.