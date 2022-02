Selvrapportering bekymrer kommunene

Foto: Heiko Junge/NTB

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO mener regjeringens koronalettelser er et stort steg i riktig retning, men både de og Virke vil ha meteren bort.

– Så lenge meteren opprettholdes er det fortsatt virksomheter i mange bransjer som ikke får ta del i gjenåpningen for fullt. Det er positivt at regjeringen vil lette på resten av tiltakene snart, men vi forventer at alle tiltak oppheves med en gang det er mulig, skriver administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i en e-post til NTB.

NHO sier også at de ser frem til at de tiltakene som ikke ble fjernet av regjeringen tirsdag også blir fjernet innen kort tid.

– Det er bra at skjenkeforbudet nå er opphevet noe som bidrar til at flere serveringssteder kan holde åpent. Vi hadde håpet at meteren ble helt tatt bort, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.