Hadde mål om 700.000 vaksinedoser før nyttår – bare 300.000 ble satt

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I løpet av uke to skal alle over 45 år ha fått tilbud om en oppfriskningsdose. Men med knappe to uker igjen mangler fortsatt mange det tredje stikket.

Totalt sett har 59 prosent av de som er 45 år og eldre nå fått dose tre, opplyser leder for vaksinasjonsprogrammet Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til NTB.

Han håper at mange av dem som utsatte det tredje stikket i julen, nå melder seg.

– Mange har meldt seg til vaksinesentrene og blitt vaksinert i løpet av uke 51 og 52, men det er også mange som ikke har møtt til vaksinering i julen. Vi håper at et flertall av disse vil henvende seg til vaksinesentrene i denne og neste uke.

Det må settes rundt 770.000 vaksinedoser i aldersgruppen 45-64 år for at vaksinemålet skal nås innen utgangen av uke to. I tillegg er det nær 90.000 fullvaksinerte over 65 år som ikke har fått tredje dose ennå.

Det betyr at kommunene fra mandag 3. januar må sette rundt 61.000 vaksinedoser om dagen, inkludert i helgene, om regjeringen skal nå målet sitt.