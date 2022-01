40.000 elever i Bergen skal testes: – Spent på utviklingen

Barne - og ungdomsarbeider ved Vadmyra skole Julie Erland delte ut hurtigtester torsdag forrige uke. Foto: Ørjan Deisz (akriv).

Neste uke starter massetestingen av elevene i grunnskolen og på videregående skoler i Bergen. Totalt skal 40.000 elever testes de neste dagene.

Direktør for etat for skole, Frode Nilsen, sier at Bergen kommune har fått på plass og fått utlevert alle testene de trenger før skolestart.

Opplæringsdirektør Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune har tidligere bekreftet at også har på plass de 10.000 hurtigtester som de trenger for elevene på de videregående skolene i Bergen.

Nilsen forteller at det nå er opp til den enkelte skolen å få på plass logistikken for utdeling av hurtigtestene. Siden testene kom sent i forrige uke, har flere ansatte i skolen måtte ta helgen til hjelp, opplyser han.

– Foreldre vil få beskjed fra den enkelte skole om hvordan dette vil skje, sier han.

Testingen vil også skje på ulike tidspunkt, siden grunnskolene starter skoleåret på forskjellige dager. Mens 30 av skolene i Bergen starter skoleåret mandag, har 52 skoler elevfri dag på mandag og oppstart tirsdag.

Kommunen har foreløpig ikke fått tilbakemelding på at testingen har skapt utfordringer for skolene, opplyser direktøren.

– Men vi er som alle andre spent på hvordan utviklingen blir den neste uken, sier Nilsen.