209 nye smittede i Bergen

Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke fraråde julebord, og sier terskelen er stor for tiltak i hjemmene til folk. Foto: Javad Parsa / NTB

Det er foreløpig ikke aktuelt med koronatiltak som begrenser besøk og festing hjemme hos folk, slår statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fast.

– Jeg tror vi skal ha veldig høy terskel for å gå inn i det private rom. Men når vi for eksempel sier at du ikke bør håndhilse og kanskje ikke bør klemme, så får jo det litt betydning for private forhold, med nærkontakt. Men vi er ikke på det nivået at vi skal inn i hjemmene til folk, sier Støre til NRK.

Han sier at det er den totale kontakten mellom folk som er viktig for å begrense smitten, og at det er derfor regjeringen anbefaler munnbindbruk i kollektivtransport, julehandel og helsevesenet.

Støre vil ikke fraråde julebord, men oppfordrer folk til å følge med på de lokale rådene.

– Det er jo variable situasjoner i landet vårt, sier han.