57 nye koronasmittede i Askøy – fullvaksinert sykehjemsansatt smittet

Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Helsedepartementet jobber med FHI og Helsedirektoratet for å få det juridiske og praktiske på plass omkring koronapass-ordningen.

– Vi håper å ha dette på plass i løpet av denne uken. Samtidig jobber vi med å se på mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til TV 2 at bruken av koronapass i Norge vil være klart i løpet av noen dager.

Regjeringen opplyste fredag at de åpner for at kommunene kan ta i bruk lokale koronapass for å forhindre nedstenging.

Også da ble det nevnt at bruk av dette kan bli et nasjonalt tiltak.