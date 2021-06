Mer uteliv ga ikke økt smitte

– Skuffet over regjeringen

Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Tirsdag ble det kjent at regjeringen prioriterer å vaksinere ansatte i skoler og barnehager, slik at de er vaksinert før sommerferien er over. At dette kommer så tett på sommerferien fører til praktiske utfordringer i kommunene – og frustrasjon, ifølge NRK.

Byråd Beate Husa i Bergen er misfornøyd med at meldingen kommer så seint, ikke at lærere og barnehageansatte skal frem i køen.

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke har besluttet dette før. Å planlegge vaksinering av hele den voksne befolkningen i Bergen er en kjempejobb. Nå må vi legge nye planer, helt på tampen, like før nøkkelpersonell går i ferie, sier hun.

Husa sier medarbeiderne i vaksineprosjektet i dag vil se på hvordan dette kan løses.