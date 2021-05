Regjeringen med pressekonferanse om geografisk omfordeling av vaksiner

Ekspertgruppe: Sammenheng mellom dødsfall blant skrøpelige eldre og vaksine

Et fåtall av dødsfallene blant skrøpelige eldre har sammenheng med koronavaksinen, sier en ekspertgruppe med spesialiserte leger.

– Skrøpelige pasienter har stort utbytte av vaksinering, fordi de har høy risiko for alvorlig forløp og død ved covid-19-sykdom. Likevel mener ekspertgruppen at for enkelte av disse pasientene er det sannsynlig at vanlige bivirkninger kan ha bidratt til et mer alvorlig sykdomsforløp, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Ved svært kort forventet gjenstående levetid er det lite å vinne på å bli vaksinert. Det er en reell risiko for at dødstidspunktet blir fremskyndet og at pasienten blir plaget av vaksinebivirkninger i sine siste levedager, konkluderer gruppen.