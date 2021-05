Her er tiltakene i Bergen

Foto: Eirik Brekke

Det er påvist koronasmitte på restauranten Zen i Strømgaten, skriver Bergen kommune i en pressemelding onsdag kveld. Alle som har spist eller hentet mat fra spisestedet i tiden 3. mai til 8. mai blir oppfordret om å teste seg.

Restauranten er for øyeblikket stengt.

– Vi oppfordrer alle som har vært på restauranten eller fått mat fra den i perioden 3. mai til 8. mai om å teste seg, enten på teststasjonen på Spelhaugen eller Festplassen. Dersom noen har symptomer på korona, ber vi dem om å holde seg hjemme til de har fått svar på testen, sier samfunnsmedisinsk beredskapsvakt i Bergen kommune, Brita Øygard.

Kommunen skriver at oppfordringen kommer på denne måten fordi restauranten ikke har ført lister over gjester som har besøkt stedet. Det gjør at det ikke er mulig å komme i kontakt med gjestene utenom offentlige kanaler.

Daglig ved Zen, Long Van Nguyen, sier til BT at de stengte spisestedet med én gang de oppdaget smitte. Han tilføyer at de ikke fikk beskjed om at de måtte føre gjestelister.

– Vi har ikke visst om det. Men vi har under pandemien begrenset åpningstidene og hatt mye take away, så vi har ikke hatt så mange sittende gjester i tidsrommet smitten har skjedd, sier han.