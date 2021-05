Byrådet holder pressekonferanse onsdag klokken 14

Frykter unge vegrer seg for å teste seg

Nygårdsparken fredag 30. april. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Smittevernoverlege Egil Bovim sier han frykter at folk kvier seg for å teste seg av redsel for konsekvenser.

– Jeg har ingen konkrete eksempler, men jeg antar at det forekommer. Man vurderer automatisk konsekvensene ved å teste positivt, og det kan medføre at man venter litt lenger før testen tas, sier han.

Bovim sier de også har opplevd folk som er redde for å oppgi nærkontakter av frykt for anmeldelse.

– Dette gjelder spesielt situasjonen der folk kanskje var litt slepphendte. Det skal enormt mye til for at vi gir inn anmeldelse til politiet, og vi har aldri gjort det her i Bergen meg bekjent.

Byrådsleder Roger Valhammer deler bekymringen og sier de har fått meldinger om lignende tendenser. Han er klinkende klar i sin beskjed til unge:

– Det er veldig viktig for meg å få sagt dette: har du vært på fest i Nygårdsparken eller andre steder, så test deg. Ingen kommer til å kjefte på deg, og du kommer ikke i noen form for trøbbel. Du blir møtt at profesjonelle smittesporere som ønsker nettopp det: å spore smitten. Ikke kjefte eller moralisere.