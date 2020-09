Siste nytt om korona

Askøy oppfordrer innbyggerne til å unngå Bergen

Tirsdag kveld og onsdag er det bekreftet fem nye smittetilfeller på Askøy.

Siste døgn er det dermed syv som er bekreftet smittet. To er bosatt og testet i Bergen, men jobber ved Kleppestø ungdomsskole og NAV Askøy. Smittesporingen for disse to er ferdig på Askøy.

I overkant av 200 er satt i karantene etter disse to tilfellene.

- De fem siste tilfellene er alle bosatt og testet på Askøy. Vi driver smittesporing på alle fem, og de generelle tiltakene våre er isolasjon og karantene, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg i en pressemelding.

Askøy kommune oppfordrer innbyggerne til å unngå unødvendige reiser til Bergen frem til 18. september.

Innbyggerne blir også bedt å å bruke hjemmekontor dersom det er mulig. Ansatte i Askøy kommune skal som hovedregel ha hjemmekontor.

Reisende til Bergen med kollektivtransport oppfordres til bruk av munnbind om du ikke kan holde 1 meter avstand til medpassasjerer.

Askøy følger også Bergen kommunes retningslinjer og oppfordrer til at man maksimalt er 10 personer tilstede på private arrangement, og 50 på offentlige arrangement.

Frem til 18. september stenges sykehjemmene på Askøy for besøkende. Dette på grunn av en uavklart smittesituasjon i samfunnet.

- Dette er en alvorlig situasjon, og vi kan forventer mer smitte. Derfor anbefaler vi nå disse strenge tiltakene, sier ordfører Siv Høgtun (H).