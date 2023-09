Demonstrasjon i Kong Oscars gate

Politiet har stanset denne bussen og flere andre kjøretøy i Lyngbø. Foto: Ken Rossland

Tipsere forteller at et helikopter har flydd over Gravdal og Lyngbø på Laksevåg en stund, og politiet utfører kontroller på kjøretøy i området. Bilder viser minst 20 politifolk som deltar i aksjonen. En BT-journalist på stedet beskriver stemningen som rolig like før midnatt.

Operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen bekrefter at aksjonen har sammenheng med opptøyene i sentrum tidligere i dag.

– Vi holder på å kontrollere noen kjøretøy med noen personer om bord. Vi undersøker hva formålet deres er og hvem som er om bord. Det er også snakk om en buss.

Han vet ikke totalt antall personer som er i kjøretøyene.

– Frykter dere mer bråk når festen i Kong Oscars gate går mot slutten?

– Vi holder trykket oppe, og slipper ikke tak i dette. Vi er til stede med mange folk. Akkurat nå er det rolig, men det er nok et potensial for at det kan blusse opp igjen.