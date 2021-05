Gode koronanyheter

Det er svært gledelig at EU vil åpne grensene for fullvaksinerte, mener helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Gorm Kallestad / NTB

EU-landene skal være enige om å åpne grensene helt for fullvaksinerte. Et stort skritt framover, mener helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Det er gledelig at EU har kommet såpass langt i å samordne arbeidet med bruk av vaksinepass. Det å få til en felles løsning vil gjøre det enklere å åpne på tvers av land i Europa, sier Guldvog til NTB.

EUs medlemsland ble enige om gjenåpningen onsdag, opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

På et møte i Brussel onsdag ble diplomater fra EU-landene også enige om å heve terskelen for hvor mange nye smittede et land kan ha før det regnes som utrygt. Den ligger i dag på 25 smittede per 100.000 innbyggere de siste 24 dagene, men skal opp til 75, forteller diplomater til AFP.

Endringen vil åpne for innreise til EU fra flere steder. Anbefalingene skal vedtas på ministernivå fredag, ifølge kildene.

– Det gjenstår nå å ferdigstille ordninger i de enkelte landene med koronasertifikat, slik at man kan dokumentere sin vaksinasjonsstatus ved grensepasseringer i Europa, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

EU planlegger å ha et løsning for et koronapass klart innen 21. juni. Ifølge Guldvog jobber nå hvert EU-land med å få på plass egne løsninger for et verifiserbart koronasertifikat, koblet opp mot de ulike landenes registre.

– I Norge er planen å ha ferdig en første versjon rundt 8. juni. Men den må bearbeides videre for å bli kompatibel med EUs løsning, føyer han til.