BT fulgte VG-listen fra Festplassen onsdag kveld

Foto: Alf Simensen

12- og 14-åringene Capow og 2G har akkurat vært på scenen med låten «31. Etasje». I likhet med flere av artistene som står på programmet i kveld ble de for allmennheten først kjent gjennom Tiktok. Det er åpenbart at den yngre delen av publikum henger med på notene, for her ble det sunget med av full hals.