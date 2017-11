Sjekk hvorfor her.

De mest aktive jordskjelvområdene i Norge ligger på Vestlandet og i Nordsjøen, viser en oversikt Norsar har utarbeidet.

På land er det størst aktivitet i Sunnhordland og i Nordland. I 2000 var det for eksempel et jordskjelv mellom Stord og Bømlo med styrke 4,5 på Richters skala.

Rekord-skjelv i 1988

Norge er ved siden av Island det stedet i Nord-Europa som har flest skjelv. Hvert år er det rundt 10 jordskjelv som er kraftige nok til folk legger merke til dem. I tillegg kan måleinstrumenter registrere flere hundre mindre jordskjelv i og rundt Norge.

NORSAR (Skjermdump)

Det kraftigste skjelvet som har vært registrert på Vestlandet i nyere tid, var 8. august 1988. Det målte 5,3 på Richers skala, og hadde episenter 120 kilometer ute i Nordsjøen. Skjelvet kunne merkes fra Hardanger til Trøndelag. Episenter er det punktet på jordoverflaten rett over der skjelvet har sitt opphav.

Det ristet også kraftig året etter, 23. januar i 1989 i Nordfjord. Dette skjelvet hadde en styrke på 5,1 og kunne merkes over store deler av Sør-Norge.

Derfor blir det skjelv

De ytterste lagene av jordkloden består av flere plater. De kraftigste jordskjelvene i verden oppstår der slike jordplater møtes, og særlig der platene beveger seg mot hverandre. Derfor er kysten langs hele Stillehavet og Sør-Europa særlig utsatt.

NORSK NASJONALT SEISMISK NETTVERK (Skjermdump)

Norge ligger langt fra slike skøyter i jordplatene. De områdene i Norge der det ofte er jordskjelv, har lokale kilder til at det oppstår spenninger i jordskorpen, for eksempel store fjellkjeder eller at jordskorpen hever seg oppover (landheving).

Norge hever seg med mange millimeter i året som en konsekvens av siste istid. Tyngden av isen presset ned jordskorpen, og da isen smeltet, begynte landet å stige igjen. Denne hevingsprosessen tar tusenvis av år.

Bergen tidlig ute

Og siden det er såpass stor aktivitet her på våre kanter, er det også naturlig at vi har vårt eget jodskjelvsenter. Bergen har siden slutten av 1800-tallet vært sentral for jordskjelvmålinger.

Bergen Museum begynte med innsamling og analyser av spørreskjema om jordskjelv i 1887. Etter at et kraftig jordskjelv rammet Oslo-området i 1904, fikk Bergen året etter opprette en seismisk målestasjon. Jordskjelvstasjonen ble en del av Universitet i Bergen i 1960.

Styrke 5 = tornado

Hvor kraftig er et skjelv egentlig når det er 3,8 på Richters skala? Dette er sammenligningen Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk har gjort.

2: Merkes sjelden av mennesker

2.5: Energi tilsvarer moderat lynnedslag

3.5: Energi tilsvarer kraftig lynnedslag

4: Følt av mennesker, muligheter for ødeleggelser

5: Energi tilsvarer en gjennomsnittlig tornado

6: Energi tilsvarer atombomben i Hiroshima

7: Ødeleggende jordskjelv som oftest tar liv. Kan forårsake tsunamier.

8: Energi tilsvarer verdens største kjernesprengning

9: Fører til store ødeleggelser

Kilder: Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk, Norsar, viten.com