En standhaftig politimann fra Sogn og Fjordane kan bane vei for mange arbeidstakere i Norge etter en dom i EFTA-domstolen denne uken. (Hva EFTA er? Se nederst i saken)

Vi har bedt LO-advokat i Bergen, Stig Åkenes Johnsen, forklare hva du kan regne som arbeidstid, gjennom noen konkrete eksempler og på bakgrunn av denne og lignende dommer.

1. Jobber i Bergen, skal holde kurs i Oslo

Arbeidsgiveren din ber deg holde et kurs i Oslo, som skal vare fra kl. 9 til kl. 16. Du må dra fra Bergen med 07-flyet for å rekke det, og må derfor dra hjemmefra klokken 05.30. Du er hjemme igjen 19.30. Kan du regne arbeidstid fra 05.30 til 19.30, fordi arbeidsstedet ditt er et annet enn det vanlige?

Svar: Hvis det er en nødvendig reise som er pålagt av arbeidsgiver, og er i arbeidsgivers interesse, kan du regne inn reisetid som arbeidstid i dette tilfellet. Vilkåret er at du reiser på en mest mulig effektiv måte. Tar du nattoget til Oslo, kan du ikke regne hele den tiden reisen tar. Heller ikke hvis du regner veldig god tid, og for eksempel legger inn tid til et par timers shopping på slutten av dagen i Oslo.

Om du skal legge inn tiden det tar fra ditt faste kontor eller fra stedet du bor, vil være opp til nasjonale domstoler å tolke. EFTA-domstolen føyer til at dersom reisen er kortere fra der du bor, skal reisetiden fra der du bor normalt legges til grunn. Jobber du for eksempel på Mongstad, og bor i Bergen, vil det være meningsløst å beregne tiden det tar via kontoret ditt til Flesland.

2. Jobber i Bergen, blir bedt om å jobbe midlertidig ved et avdelingskontor

Du jobber vanligvis ved bedriftens hovedkontor i Bergen sentrum. Lederen din ber deg jobbe i to uker ved bedriftens filial i Øygarden på grunn av en sykmelding der. Kan du regne reisetiden til ditt midlertidige arbeidssted inn i arbeidstiden?

Svar: Hvis du er ansatt på hovedkontoret, og har dette som fast arbeidssted, kan du regne inn reisetiden til Øygarden som arbeidstid.

3. Jobber på ulike arbeidssteder, uten fast oppmøtested

Du jobber i en vikarpool, uten fast oppmøtested. Kan du beregne reisetid inn i arbeidstiden da hvis et arbeidssted ligger langt unna?

Svar: Dersom du står til disposisjon for din arbeidsgiver under reisetiden, skal denne tiden være arbeidstid, etter det EFTA-domstolen sier. Er du vikar i en vikarpool som må jobbe på flere ulike steder som tilhører arbeidsgiveren, kan du neppe kreve reisetiden til og fra der du bor dekket som arbeidstid. Men hvis du ikke har fast oppmøtested, men jobber ute hos arbeidsgiverens kunder, vil ofte reisen hjemmefra til kunden regnes som arbeidstid. Det samme gjelder hvis du må jobbe i løpet av reisetiden, for eksempel ved å svare på telefoner fra kunder eller bruke jobbens bil for å frakte utstyr.

4. Når du kommer på jobb eller når du er klar til å jobbe?

Du jobber et sted der du må kle på deg uniform, verneutstyr eller gå langt, fra du kommer på jobb og til du faktisk er klar for å jobbe. Er gangtid gjennom store bygninger eller fabrikkområder og påkledning inkludert i arbeidstiden?

Svar: Den tiden det tar å kle på deg uniform eller verneutstyr vil vanligvis ikke være inkludert i arbeidstiden. Arbeidstiden løper normalt fra du er klar til å begynne å jobbe. Arbeidere på Kårstø fikk for en tid tilbake 20–25 minutter transporttid fra hovedporten til der de faktisk skulle jobbe. Høyesterett sa da at dette ikke kunne regnes som arbeidstid. Det er usikkert om Høyesterett ville sagt det samme etter EFTA-domstolens ferske avgjørelse.

det finnes også lover eller særavtaler som regulerer dette spesielt. For eksempel må gruvearbeidere gjerne fraktes langt inn i gruveganger før de kan begynne å jobbe. Dette vil være inkludert i arbeidstiden.

Trenger norsk rett å rette seg etter EFTA-domstolen?

Svar: EFTA-domstolen skal sikre mest mulig ensartet tolkning av EU-rett i EU og EØS-området. Dommer fra EFTA-domstolen er ikke bindende for norsk rett, men blir tillagt vesentlig vekt.

Høyesterett skal etter hvert behandle saken som omhandler politimannen i Sogn og Fjordane. Men mens partene venter på denne behandlingen, ba Høyesterett EFTA-domstolen om råd.

