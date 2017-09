KrFs Knut Arild Hareide mister fotfestet i hjemkommunen Bømlo.

Vi har tatt en kikk på valgresultatene i alle kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er liten tvil om at Senterpartiet har gjort et brakvalg i distriktene. De har stjålet mange stemmer fra andre partier.

Hvilke partier blir straffet, og hvorfor? Terje Sørensen, TV 2s tallknuser, ser på mulige årsaker.

I disse fem kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane falt partiene mest:

1) Bømlo: KrF og Hareide klarte ikke å fri til sine egne

Aas, Erlend / NTB scanpix

Bømlo er KrF-leder Knut Arild Hareides hjemkommune. Partiet har tidligere stått sterkt her, men i år fikk de seg en real smekk. Partiet fikk en oppslutning på 16.8 prosent. Det er en tilbakegang på 6,4 prosent.

– Dette viser hvor mye Hareide har bommet i valgkampen. Han klarte selv ikke å overbevise sine egne. Det var mislykket å gjøre Sylvi Listhaug og Frp til fienden i valgkampen, det har ikke slått an, sier Sørensen.

2) Ulvik: Toppledere fra Ulvik hjalp ikke Venstre

Rune Sævig

Ulvik er hjembygden til både Venstre-høvding Lars Sponheim og nåværende nestleder Terje Breivik.

Men sambygdingene er ikke lenger like lojale. Partiets oppslutning er halvert siden sist valg. Partiet fikk «bare» 10 prosent av stemmene, som er en nedgang på 9,8 prosentpoeng fra sist valg.

– Terje Breivik er ikke like populær på hjemmebane som han var. Venstre får lite drahjelp derfra. Det har nok med Senterpartiet å gjøre, de er i vinden og hadde voldsom fremgang i Ulvik, sier Sørensen.

3) Odda: Svekket Arbeiderparti-bastion

Tor Høvik

Trusselen om å legge ned akuttkirurgien på Odda Sjukehus hang over tettstedet i lang tid. Sykehusreformen skal samle flere helsetjenester i større regionsykehus.

Arbeiderpartiet klarte til slutt å berge tilbudet. Det hjalp ikke på valgresultatet. Partiet har falt 6,8 prosentpoeng fra sist valg og endte på «bare» 34,1 prosent.

– Her vinner nok Senterpartiet sterkt på motstanden mot sentralisering. Arbeiderpartiet stemte blant annet for nærpolitireformen, som skal legge ned flere lokale lensmannskontor. Det rammer flere bygder i Hardanger, sier Sørensen.

4) Eid: Venstre mistet halvparten av velgerne

Venstre har lenge hatt en sterk oppslutning i Eid i Sogn og Fjordane. Venstres stortingspolitiker Sveinung Rotevatn er fra stedet. Det er også Alfred Bjørlo, som har vært ordfører i Eid kommune siden 2011 og er sentralstyrerepresentant i Venstre.

Det hjalp ikke på stemmene. Partiet fikk en nedgang på hele 8 prosentpoeng i Eid. De havnet til slutt på 15,6 prosent.

– Bjørlo er ikke så populær som han var. Vi så på valgresultatene i 2015 at han var på retur. Før hadde han mye dragkraft, nå har han bare litt, sier Terje Sørensen.

5) Gloppen: KrF har stupt i oppslutning

Fred Ivar Utsi Klemetsen

For fire år siden gjorde KrF et svært godt valg i Gloppen i Sogn og Fjordane. Med over 20 prosent av stemmene lå de skyhøyt over landsresultatet. I år har de mistet nesten halvparten av velgerne sine. Partiet dropper 10 prosentpoeng og får et valgresultat på 9,6 prosent.

– Også her vinner Senterpartiet på motstand mot kommunesammenslåing, men KrF blir straffet for sin valgkamp. Partiet klarer ikke å kapre nye velgere, men mister stemmer til andre partier, sier Sørensen.