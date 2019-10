Dette skal til for å kaste Roger Valhammer

Nå består byrådet kun av to partier. Likevel kan Roger Valhammer bli sittende som byrådsleder en stund til.

For mindre enn 30 minutter siden

Lørdag gikk KrF ut av forhandlingene om å danne et nytt byråd.

De forklarte at det var for stor avstand mellom dem og de fire andre partiene (Ap, MDG, SV og Venstre) som forhandlet.

Samtidig trakk de seg også ut av det sittende byrådet.

Nå prøver Høyre å stjele makten fra Arbeiderpartiet.

Spørsmålet er: Hva skjer nå? Og hva skal til for at det blir en ny byrådsleder?

1. Hvem styrer Bergen nå?

FORTSATT SJEF: Roger Valhammer er fortsatt byrådsleder, selv om byrådet blir stadig mindre. Alice Bratshaug (arkiv)

Etter at KrF gikk ut av byrådet, består byrådet nå bare av Ap og Venstre. De fem gjenværende byrådene har midlertidig fordelt de ulike vervene mellom seg.

Et byråd er som kjent byens «regjering», og skal ha støtte i bystyret, som er byens «storting».

I det nye bystyret, som har sitt første møte 30. oktober, har de to partiene bare 16 av 67 mandater.

2. Hvor lenge kan de sitte?

DET MAGISKE TALLET: Det er 67 representanter i Bergen bystyre. Dermed trengs det 34 for å få flertall. Tor Høvik

Til tross for få mandater, kan byrådet i teorien bli sittende.

I Bergen har vi nemlig et system med såkalt negativ parlamentarisme, som betyr at det trengs et flertall i bystyret som aktivt stemmer ned det sittende byrådet.

Hvis ikke det skjer, kan byrådet bli sittende og prøve å samle flertall fra sak til sak.

Roger Valhammer kan også når som helst utvide byrådet med for eksempel forhandlingspartnerne MDG og SV. Men de vil fortsatt ikke ha flertall for sin politikk.

Den store prøvelsen kommer i så fall når budsjettet skal vedtas i desember. Da må byrådet få flertall for et budsjett som det kan styre på.

Rødt og KrF er to mulige støttepartier. Men det vil bli harde forhandlinger.

3. Hvordan kan Høyre få byrådslederen?

Spørsmålet er om Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove kan samle et flertall for å felle det sittende byrådet.

Da må han for eksempel få med seg Frp, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), Pensjonistpartiet, KrF og Senterpartiet. Disse vil ha flertall.

Men Senterpartiet har ikke bestemt seg for om de vil støtte Ap eller Høyre. Heller ikke KrF har sagt om de vil støtte Ap, som de nettopp forlot, eller om de kan tenkes å skifte side.

Høyre har lansert en liste over tiltak for å lokke KrF og Sp til seg. Ingen bybane over Bryggen er en av sakene, men der har KrF og Sp stått på hver sin side: Sp er sterkt imot bybane over Bryggen, mens KrF har vært sterkt for.

På lørdagens forhandlingsmøte var Senterpartiet invitert, men møtte ikke opp.

4. Hva med ordføreren?

VALG: Ordføreren velges på første bystyremøte med det nye bystyret. Her fra ordførervalget for fire år siden, der Marte Mjøs Persen (Ap) fikk vervet. Odd E. Nerbø (arkiv)

Det som virkelig haster, er å bli enige om en ny ordfører for byen. I bystyremøtet 30. oktober skal ny ordfører velges for de neste fire årene. Det valget kan ikke gjøres om igjen.

Derfor har Ap prøvd å inngå et såkalt valgteknisk samarbeid med Senterpartiet og Rødt. Det betyr at man er enige om fordelingen av posisjoner i bystyret, som ordfører, varaordfører og komiteledere.

Disse valgene har også betydning for hvor mange heltidspolitikere de ulike partiene får, noe som er viktig for hvor godt arbeid de kan gjøre i bystyret.

I Bergen har ikke ordføreren mye makt, siden det er byrådet som styrer byen. Men ordføreren får mye oppmerksomhet, og styrer bystyremøtene.