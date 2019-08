KORT FORTALT

Kvifor blir me aldri, aldri, aldri ferdige med Bybanen over Bryggen?

Og: Vil ha nattopen barnehage. Frp-show i Os. Bestefar hylla som helt etter terrorforsøk.

Gerd Margrete Tjeldflåt Politisk journalist

Oppdatert nå nettopp

God måndag. Du les no min første nyhetsbrif frå valkampen. Kvar dag vel eg ut dei fire sakene frå nyheitene eg syns er mest interessante.

⏰Dårleg tid? Du treng under tre minutt for å lese til botnen.

1. Difor får me ein ny omkamp om Bybanen over Bryggen

Bybanen skal gå over Bryggen. Det er eigentleg bestemt. No vil Høgre likevel ha omkamp – for tredje gong.

Eigentleg er det berre tre parti som vil ha Bybanen over Bryggen: KrF, Venstre og SV. Akkurat no ligg dei an til å få til saman 14,5 prosent av stemmene i Bergen. Det er veldig lite, så kvifor er dette i det heile tatt ei sak?

Jo, fordi Venstre og KrF er på vippen. Så langt er både venstre- og høgresida avhengige av eitt av dei for å få makta. For fire år sidan ga Arbeiderpartiet dei to vippepartia sigeren i bybanesaka for å sikre seg makt.

Men, men, men: Bergensarar flest vil ha Bybanen i tunnel. Dette veit Høgre, og så lenge gravinga ikkje er begynt kan politikarane ombestemme seg.

Bli klokare: Jokeren bompengepartiet gjer at dette valet ligg an til å bli det jamnaste på tiår, og det er heilt ope kven som vil få fleirtal.

Dermed må Høgre ta mindre omsyn til potensielle samarbeidspartnarar, og berre konsentrere seg om å bli størst mogleg.

Når dei opnar for omkamp om Bybanen, håpar dei å tiltrekke seg veljarar som følte seg svikta for fire år sidan.

2. La ungen overnatte i barnehagen? 👶

Sjå for deg at familien er ferdig med middagen og det nærmar seg leggetid. Då er det på tide å gå i barnehagen. Sånn vil i alle fall Venstre at kvardagen for turnusarbeidarar i Bergen skal kunne bli.

På den eine sida: I dag finst det ingen barnehagar i Bergen som er opne før 06.30, eller etter 17.00. Det rimar ikkje med arbeidstida til mange foreldre. I Sverige er kvelds- og nattopne barnehagar vanleg.

På den andre sida: Barnehagar skal ha eit pedagogisk tilbod, ikkje berre vere ein plass for oppbevaring, påpeikar fleire andre parti.

Ja, men: Det er ingen grunn til å tru at det blir nattopen barnehage med det første, sidan forslaget får så lite støtte frå andre parti.

3. Mykje står på spel for Frp og Søviknes

Silje Katrine Robinson

Frp-sirkus med pølser og Kjell-Elvis tok over Os i helga, då Frp kickstarta valkampen i sin viktigaste kommune.

Dette er status: Frp gjer det dårleg for tida. Det lovar ikkje godt, for også valet for fire år sidan var ein nedtur.

Kvifor er det så viktig? Frp har hatt makta i Os i 20 år. Ordførar Terje Søviknes er nettopp blitt nestleiar i partiet, og vil nok unngå nederlag på heimebane.

Søviknes er bortskjemt med gode valresultat. No prøver han seg for sjette gong, men vegen mot gjenval er ikkje like strak som før:

Os og Fusa blir til Bjørnefjorden kommune ved nyttår. Dei skal for første gong ha felles val, og i Fusa har Senterpartiet og Arbeidarpartiet tidlegare gjort det langt betre enn Frp

Uro og sinne blant tilsette i Os kommune tyder også på at enkelte har fått nok etter 20 år med Frp-styre. Tilsette seier politikarar er blitt maktarrogante , og Søviknes har måtta beklage på vegner av partifellar

4. «Bestefar» blei helten etter moskéangrep

Terje Pedersen, NTB SCANPIX

Ein mann med fleire våpen brasa inn i moskeen i Bærum i helga. Angriparen blei kontant stoppa av Mohammed Rafiq (65), kjent som «bestefar» i forsamlinga.

Væpna politi heldt vakt utanfor eid-feiringa i Haukelandshallen i går. – Eg er bekymra for muslimhatet i Norge, sa ordførar Marte Mjøs Persen då ho talte.

Kva no: Muslimhat og rasisme er blitt tema i valkampen, men det er enno tidleg å seie kor dominerande det blir.