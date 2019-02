Hvor mye bidrar barnerike innvandrerfamilier til fødselstallene i Norge? Og hvor på Vestlandet fødes det flest barn? Her er seks ting du bør vite om fødselstallene.

I 2017 ble det født 56.600 barn i Norge. Det tilsvarer 1,62 barn pr kvinne, den laveste fruktbarheten som noen gang er målt i Norge.

1. Hva er de viktigste grunnene til at fødselstallene faller?

De to viktigste årsakene er at kvinner venter lenger med å få barn. Siden årtusenskiftet har alderen på ­førstegangsfødende økt fra 27,3 år til 29,3 år. I tillegg er det færre som får tre eller flere barn.

Fruktbarheten har gått ned hvert år siden finanskrisen. Etter 2009 har arbeidsledighet fått større betydning for om folk får barn nummer to eller tre. Flere tar høyere utdanning enn før, og de vil gjerne ha en relevant, fast jobb og bolig før de får barn.

Undersøkelser viser at det å ha fast jobb er blitt viktigere for dem som planlegger å få sitt første barn.

2. Er det lave fødselstall i hele Norge?

Tor Høvik

De kvinnene som føder flest barn i Norge bor ofte langs kysten eller på øyer. Austevoll og Osterøy er blant de kommunene i landet der kvinnene føder flest barn i snitt. I byene fødes det færre barn pr. kvinne enn i kommunene rundt, og bykvinnene er også eldre når de får sitt første barn.

Fruktbarheten har falt i alle fylker og i de fleste kommuner de siste 10 årene. Tidligere var det større variasjon mellom fylker og kommuner. Fallet har vært størst i Finnmark, med over et halvt barn. Sogn og Fjordane er ett av fylkene der kvinner får flest barn.

3. Bidrar innvandrerkvinner til høyere fødselstall?

Innvandrere får flere barn enn resten av befolkningen, selv om fødselstallene har falt også i denne gruppen de siste årene. Ikke-innvandrere fikk 1,56 barn i 2017. Det betyr at innvandrerkvinner bare trekker opp fødselstallene med 0,06 barn per kvinne. I 2017 ble 28 prosent av alle fødte barn født av en mor som var innvandrer.

4. Er det sånn at vi ikke ønsker oss flere barn heller?

Vi ønsker oss flere barn enn det vi faktisk får, viser en spørreundersøkelse Institutt for Samfunnsforskning fikk utført i 2017. Gjennomsnittskvinnen ønsker seg 2,22 barn.

Nesten 60 prosent av kvinner i slutten av tyveårene regnet med å få barn de neste tre årene, mens bare rundt 40 prosent av dem faktisk gjorde det. 86 prosent av de spurte ønsket seg barn en eller annen gang i livet.

5. Hvordan er det i resten av verden?

Tim Cocks, SCANPIX

Fødselstallene faller over hele verden. I 1950 ble det født 4,7 barn pr. kvinne. I 2017 var tallet 2,4. I over halvparten av landene i verden fødes det for få barn for å opprettholde folketallet. Forskere forklarer utviklingen med at flere kvinner tar utdannelse og får jobb, kvinner gifter seg senere, og helsetilsbudet og tilgangen på prevensjon er blitt bedre.

I Norge begynner vi å nærme oss fødselsraten i Kina. Kina sluttet med ettbarnspolitikken i 2016, og hver kinesiske kvinne fødte i 2017 1,5 barn.

I verdenssammenheng er Niger det landet hvor kvinnene får flest barn, med 7,1 i snitt. Kypros og Taiwan er på motsatt ende av skalaen - der får kvinnene i snitt ett barn hver.

6. Hvilke konsekvenser kan dette få?

At befolkningen krymper, er ikke nødvendigvis et problem. Men få unge og mange eldre kan få økonomiske konsekvenser for staten – det blir færre som jobber og betaler skatt, og flere eldre som mottar pensjon.

På kort sikt kan den økonomiske konsekvensen være bra, fordi få barn fører til at flere kvinner og menn frigjøres for arbeidslivet. Lavere befolkning innebærer også at oljeinntektene skal deles på færre, og isolert sett bidrar det til å styrke finansieringen av velferdsordningene, ifølge Finansdepartementet.

Dr. George Leeson, direktør for Oxford Institute of Population Aging, påpeker at en av konsekvensene av denne utviklingen er at pensjonsalderen i mange land må heves. En annen konsekvens kan være at enkelte land må ta inn flere innvandrere.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, UNPA, The Lancet, E24, BBC, Klassekampen.