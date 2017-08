Travel? Noter dem i kalenderen nå!

TV-debatter med politikere som går i strupen på hverandre kommer tett som haggel. De neste ukene blir vi pepret med valgstoff i alle kanaler. Usikker på hva du skal se? BTs politiske redaktør Frøy Gudbrandsen har gjort jobben for deg.

Her er fire debatter du ikke bør gå glipp av:

1: Listhaug mot Hareide

Denne verbale boksekampen må du få med deg! Vil sindige Knut Arild Hareide (Krf) kaste hanskene og bli så sinna at han banner? Hareide er luta lei av at Sylvi Listhaug (Frp) «stjeler» velgere hans. Frp går frem på BTs siste måling mens Krf gjør det dårlig.

Da Frp kom i regjering for fire år siden, var det med Krf som støtteparti i Stortinget. Siden den gang har forholdet mellom de to surnet.

– Temperaturen mellom de to steg et hakk da Listhaug beskylte Hareide for å «sleike imamer oppetter ryggen». Få med deg kampen om de kristne velgerne, sier Frøy Gudbrandsen.

Tid og sted: 5. september klokken 18. bt.no streamer debatten direkte. Du kan også være publikum i Salem Misjonskirke.

Statsministerduellen

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Vil Jonas Gahr Støre (AP) klare å vippe Erna Solberg (H) av tronen som Norges neste statsminister? Arbeiderpartiet gjør det elendig på de siste målingene. Støre får derfor en tøff jobb.

I en undersøkelse om hvem folket vil ha som statsminuster, lå Støre et lite hakk foran Erna Solberg. Men i den siste målingen til BT har Erna overtaket.

For å ta makten, er Arbeiderpartiet helt avhengig av Senterpartiet og SV gjør et godt valg. Gjør de det kan det være grunnlag for å danne regjering.

– Det er viktig for Støre å overbevise velgerne om at han vil bli en minst like solid statsminister som Solberg. Tviler de på det, blir det vanskelig å kapre nok stemmer til å danne regjering, sier Frøy Gudbrandsen.

Tid og sted: NRK1, 29. august, klokken 21.30

De siste partilederdebattene

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

De siste store partilederdebattene er litt som finalen i fotball-VM. TV2 skal sende sin debatt direkte fra Karl Johan. NRK sender sin fra Bergen. Dette blir den siste, store muligheten partilederne har til å vinne din stemme på tv-skjermen. Vi anbefaler NRKs tradisjonsrike partilederdebatt til tacoen fredag før valget.

– Partilederdebatten pleier å flomme over av vittige kommentarer. Men det viktigste er å finne ut hvilken partileder man er mest enig med, ikke hvem som vinner debatten, sier Frøy Gudbrandsen.

Tid og sted: NRK1 fredag 8.september klokken 21.25.

Valgvaken i Media City Bergen

Elias Dahlen

Nyåpnede Media City Bergen åpner dørene for hele byens befolkning. Her kan du delta på en stor og underholdende valgvake.

Valgforsker Frank Aarebrot svarer på alt du lurer på fra scenen. Det blir også debatt mellom Jette Christensen (Arbeiderpartiet) og Peter Christian Frølich (Høyre), som begge er representanter fra Hordaland på Stortinget.

– Dette blir et gøyalt folkemøte for deg som ikke er medlem av et et parti, sier Frøy Gudbrandsen.

Tid og sted: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 11.september klokken 19.00

Kilder: Politisk redaktør i BT Frøy Gudbrandsen, pollofpolls.no, NRK og TV2.