Ikke lei selvdigging? Her er 10 øyeblikk da hjertene våre banket ekstra hardt for byen.

Patriotismen i Bergen nådde nye høyder i takt med at VM-syklistene nærmet seg toppen av Fløyen onsdag. Noen mente at vi bergensere er fullstendig på kjøret når det gjelder å hylle oss selv.

Det er selvsagt helt feil. Vi får aldri nok. Her er noen av svært mange lignende øyeblikk i nyere tid.

Kurt Nilsen vant verdens-Idol i 2004

Thomas Bjørnflaten, Scanpix

Kurt Nilsen vant ikke bare Idol, han vant Verdens-Idol, eller World Idol om du vil. Med sin mektige stemme slo han konkurrenter fra ti andre nasjoner og fikk toppscore hos ti av elleve nasjoner.

Hjallis på Myravatnet i 1954

«Haug etter haug, ås etter ås, lignet mest på yrende maurtuer». Nei, det er ikke beskrivelse av Fløyen onsdag, men BTs beskrivelse av området rundt Myravatnet i Fana i mars 1954. 20.000 tilskuere fikk se Hjallis utklasse konkurrentene i NM på skøyter. Før stevnet var det trafikkork i hele byen.

Melodi Grand Prix i 1986

Inge Gjellesvik, Scanpix

De fleste utlendinger vil nok huske at Sandra Kim vant Eurovision Song Contest med låten «J’ aime la vie» i Grieghallen. Vi bergensere husker bare pausenummeret da Sissel Kyrkjebø sang «Utsigter fra Ulriken», iført bergensbunad.

Alexander Dale Oens VM-gull i 2011

Mette Bugge

– Jeg svømte med hjertet, ikke med hjernen, sa Alexander Dale Oen etter at han tok Norges aller første VM-gull i svømming 25. juli 2011. Det var tre dager etter terroren på Utøya. Han rørte en hel nasjon da han tok til tårene etterpå.

Åpningen av Bybanen i 2010

Paul Sigve Amundsen

Bergenserne liker å diskutere lenge og høylytt. Bane eller buss var lenge et av de mest omstridte temaene i byen. Frontene var knallharde. Da Bybanen åpnet fra sentrum til Lagunen i 2010 derimot, ble alle enige om at det var en særdeles god idé. I alle fall den ene dagen.

Brann seriegull i 2007

BERGENS TIDENDE

Endelig. Etter 44 år med venting og ekte lidelse, kom gullet hem igjen. Da Martin Andresen og resten av gullguttene entret Festplassen, og ordfører Herman Friele headbanget så ordførerkjedet skvatt, eksploderte byen.

Bob Dylan i Nygårdsparken i 2001

Bob Dylan brøt forbannelsen som hvilte over Bergen som konsertby. 26. juni 2001 sto han på scenen i Nygårdsparken, og etter det har verdensnavnene stått i kø på Koengen.

Åpning av Kulturbyåret Bergen 2000

Gidske Stark

Bergen har ikke bare Brann, fisk og buekorps. Vi har også et rikt kulturliv. Da byen fikk status som Europeisk kulturby i 2000, gikk bergenserne av hengslene. Endelig ble vi sett!

Kygo under OL i Rio, 2016

STOYAN NENOV, SCANPIX

OL i Rio i 2016 ble ikke det helt store for Norges vedkommende. Men 22. august viste Kygo seg frem for anslagsvis 750 millioner TV-seere da han spilte under avslutningsseremonien. Den mest sette bergenseren ever?

The Fox på amerikanske talkshows

Michael Rozman/Warner Bros. / NTB scanpix

Ylvis-brødrene fikk hele verden til å imitere reven. Låten «What does the fox say?» ble en megahit. Og da amerikanske talkshow-stjerner inviterte brødrene til å opptre, tok det helt av her hjemme. Videoen er sett 700 millioner ganger på YouTube. Aooooooo!

Listen kunne selvsagt vært uendelig mye lenger. Men vi gir oss her. Som et bevis på at vi kan beherske oss.