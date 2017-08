Dette krangler Stein Erik Hagen og Audun Lysbakken om.

Det er ikke bare lønnen vår vi betaler skatt av. Vi betaler også skatt av alt vi eier, som penger i banken, aksjer, båter og eiendommer.

Dersom du har verdier for mer enn 1.480 000 kroner etter at gjelden din er trukket fra, må du betale formuesskatt. Det gjelder både privatpersoner og bedrifter. Over bunnfradraget betaler man 0,85 prosent.

Det er stor politisk uenighet om saken. Flere partier vil ha vekk formuesskatten for bedrifter på det de kaller arbeidende kapital.

Arbeidende kapital er aksjer og driftsmidler, det vil si maskiner, næringseiendom og annet utstyr som er nødvendig for å drive en bedrift.

Forretningsmannen Stein Erik Hagen og SV-leder Audun Lysbakken står på hver sin side i debatten. Her er de viktigste argumentene for og mot.

Håvard Bjelland

Argumenter mot

1: Formuesskatten fører til arbeidsledighet

Ordningen er til hinder for å skape nye jobber. Istedet for å betale formueskatt kunne pengene gått til å skape nye arbeidsplasser. Formuesskatten må også betales selv om en bedrift går med underskudd. Dermed blir det mindre penger igjen til å investere.

Over halvparten av bedriftsledere i Norge mener fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital vil føre til at det skapes flere jobber. Det viser en undersøkelse gjort på oppdrag for Høyre.

2: Formuesskatten er urettferdig

Det er bare bedrifter som eies av norske investorer som betaler formuesskatt. Utenlandske bedrifter i Norge slipper denne skatten, noe som gir dem en klar fordel.

Norsk bedrifter kan da kjøpes opp av utlendinger, som kan drive «billigere». Familiebedriften til Stein Erik Hagen flyttet nylig til Sveits for å slippe unna blant annet formuesskatt. De sier selv at de sparte over to milliarder på utflaggingen.

Nikita Solenov

Argumenter for

1: De rike skal bidra mer til fellesskapet

De rike skal betale mer skatt enn de som har mindre. Å utjevne forskjeller, er en bærende tanke i det norske sosialdemokratiet.

Dersom vi fjerner formuesskatten kan vi ende opp med flere nullskattytere blant de aller rikeste her til lands. Det betyr bedriftseiere og privatpersoner som ikke betaler skatt i det hele tatt.

Over en halv million nordmenn betaler formuesskatt. Kuttes formuesskatten går det offentlige glipp av rundt 12 milliarder kroner i året (2015-tall)

2: Kutt i formuesskatten gir liten effekt

Det finnes ingen klar dokumentasjon på at kutt i formuesskatten skaper flere arbeidsplasser, slik mange bedriftseiere mener.

Andre tiltak virker bedre, viser en rapport på bestilling fra regjeringen.

Kutt i det som heter selskapsskatt, som er å betale skatt av bedriftens overskudd, vil ha langt større effekt ifølge rapporten.