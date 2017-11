Se hvilke land du må være spesielt forsiktig i.

Onsdag kveld ble det bekreftet at to pasienter ved Haukeland Universitetsykehus hadde fått påvist Giardia. Navnet har ekstra dårlig gjenklang her i byen, etter at rundt 5000 bergensere ble syke i 2004. Smitten kom da med drikkevannet fra Svartediket. Unge voksne kvinner var den største gruppen. Livsstil som trening og mye drikking fra vannflaske har vært pekt på som en mulig årsak til det.

Her smittes flest

Epidemier og utbrudd som i 2004 er ganske sjeldne her i Norge, men enkelttilfeller er vanlig. Faktisk er Giardia blant de vanligste infeksjoner på kloden. I Norge er det registrert 392 tilfeller så langt i år. I hele fjor var antallet 343. Vanligvis ligger antallet mellom 200 og 300, men Folkehelseinstituttet mener at det er tilfeller som ikke meldes inn og at tallene derfor kan være større. At tallet så langt i år er høyere enn vanlig, kan være fordi laboratoriene nå har bedre måter å analysere prøver på.

Flertallet blir smittet i utlandet. For turister er verstinglandene India, Tanzania, Thailand og Spania. En del innvandrere er smittet før de kommer til Norge. Hyppigst oppdages smitten hos innvandrere fra Somalia, Eritrea, Etiopia og Afghanistan.

Eirik Brekke

Dette skjer i tarmen

Giardia er en infeksjon i tarmen, som kommer av en parasitt som klistrer seg fast på tarm-cellene. En parasitt er en organisme som er lever på eller i en annen organisme. Ved store infeksjoner kan hele tynntarmen være dekket av et tett teppe av parasitter. Da blir tarmtottene ødelagt, og fordøyelse din blir forstyrret. Heldigvis vokser tarmtottene fort ut igjen.

Symptomer ved Giardia kan være voldsom diaré og luftsmerter i magen. Noen kaster også opp. Feber er ikke vanlig. Det finnes mange ulike varianter av Giardia som også gir litt forskjellige plager og symptomer. Og siden vi mennesker er forskjellige, reagere vi ofte ulikt på en infeksjon. Noen blir veldig syke og kan gå kraftig ned i vekt. Andre merker knapt at de har parasitten i kroppen.

Silje Robinson

Slik smittes du

Giardia smitter vanligvis ved å drikke forurenset vann. Du kan også bli smittet av mat, enten ved at den er behandlet med forurenset vann, eller en person som har smitten i seg har tatt i maten. Smitten kan skje ved at smittestoffer overføres fra tarmen til munnen, gjerne via hendene, under uhygieniske forhold. For å unngå smitte er det derfor viktig med god hygiene.

Parasitten kan også overføres gjennom svelging av vann i forurensede svømmebasseng eller ved ferskvannsbading.

Kloring av vann er ikke nok for å fjerne parasitter. Koking gjør imidlertid susen.

Sånn ble parasitten oppdaget

Det var en hollender som i 1681 oppdager Giardia første gang. Han hadde fått laget seg et slags mikroskop og testet ut oppfinnelsen sin ved å studere det meste han fant i nærheten. Blant annet sin egen kropp. Da han la litt av sin egen avføring under mikroskopet, så han noe som lignet en rar skapning med pistrete hårtufser rundt et bistert lite ansikt. Det var Giardia-parasitten.

For ved et par hundre gangers forstørrelse ligner Giardia nærmest på en tegneseriefigur; de to cellekjerner ser ut som øyne og trådene rundt cellen kan minne om hårstrå.

Kilder: Kronikk av Arne Skorping ved Institutt for Biologi ved UiB, Folkehelseinstituttet, Helsenorge.no, BT.