Regjeringen har flere tøffe forhandlinger i vente fremover.

Det ble en nervepirrende valgkveld. Det store spørsmålet var om Venstre og KrF havnet over eller under sperregrensen. Det ville avgjøre om regjeringen fikk fortsette eller ikke.

Borgerlig side gikk til slutt av med seieren, og Høyre og Frp fortsetter å styre Norge. Men veien videre blir humpete.

Her er fire knuter regjeringen må løse:

1) Hvor mye trøbbel skaper opposisjonen?

Selv om borgerlig side vant valget, står de svakere enn sist. Regjeringspartiene Høyre og Frp har hatt en tilbakegang, og støttepartiene KrF og Venstre klarte så vidt å karre seg over sperregrensen på fire prosent.

I tillegg er opposisjonen styrket i Stortinget. De har økt fra 72 mandater i 2013 til 79 i år, mens antall mandater på borgerlig side har sunket fra 96 til 89.

Et godt valg for Senterpartiet og SV er mye av grunnen. Det veier opp for mye av Arbeiderpartiets fall.

2) Vil KrF og Venstre vende regjeringen ryggen?

Venstre og KrF vil ikke lenger være faste støttepartier for regjeringen. Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF) sa i går at de vil jobbe aktivt for å kaste Frp ut av regjering, og ta plassen selv.

Men det kan være tomme trusler. KrF og Venstres samlede oppslutning er nå så lav at lite tyder på at de kan ta Frps plass. Da gjenstår kun et valg: De må kaste Erna Solberg og sette inn Jonas Gahr Støre som statsminister.

Det er lite trolig at det skjer. Venstre har garantert at en stemme til dem vil gi borgerlig regjering. Like tydelig har ikke KrF vært. De vil imidlertid kunne få trøbbel med egne velgere om de setter inn en SV-støttet Støre-regjering.

3) Blir det oljeboring eller reformpause?

Vern av Lofoten, Senja og Vesterålen er kanskje Venstres viktigste miljøsak. KrF er også mot oljeboringen. I forrige periode fikk de sikret vern i fire år, men nå kommer saken opp på ny.

Siden Venstre og KrF ikke lenger vil være faste støttepartier tar de også stor risiko. Regjeringen kan søke støtte hos andre partier i Stortinget og på den måten få gjennomslag for oljeboring.

Det kan også bli kamp om kommunereformen. Regjeringen vil fortsette reformen, mens KrF er skeptisk.

4) Blir Sylvi Listhaug skvist ut av regjeringen?

I Norge har vi 19 ulike ministere fra Høyre og Frp, som igjen styrer sine departement. Erna Solberg (H) fortsetter som statsminister, og alt tyder på at Siv Jensen (Frp) fortsetter som finansminister. Ellers er det ventet flere endringer.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er kanskje den mest kontroversielle ministeren. KrF legger ikke skjul på at de ønsker Listhaug ut av regjering.

Det er lite trolig at Frp går med på det, fordi hun er så populær hos partiets egne velgere. Det kan imidlertid være at regjeringen forsøker å flytte Listhaug til en annen ministerpost for å tekkes KrF.