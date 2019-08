KORT FORTALT

Han vil gå frå 0 til minst 900.000 i inntekt etter valet

Og: Slik vil Bergen bruke 500 millionar frå Erna og dei. Desse stemmer MDG. Fullt hos fastlegane.

ILLUSTRASJON: BÅRD BØE

Gerd Margrete Tjeldflåt Politisk journalist

God solfylt måndag! I dag er det akkurat to veker til valet.

1: Bompengepartiet får millionar etter valet

Bompengepartiet får millioninntekter dersom dei gjer det like godt i valet som på målingane.

Kvifor er det viktig? Har du pengar, kan du tilsetje politikarar på heiltid. Dermed kan Bompengepartiet gå frå ein Facebook-aksjon til ein profesjonell politisk organisasjon.

Dei store partia får pengar frå rikingar og store organisasjonar og har tilsett folk på heiltid. Folkeaksjonen nei til mer bompenger har ikkje fått donasjonar på over 10.000 kroner i valkampen. Partiet opplyser sjølv at dei ikkje har pengar på konto.

Frontfigur Trym Aafløy har i mange år tent lite og ingenting, ifølgje skattelistene. Han seier han har selt utstyr frå huset sitt for å ha pengar å leve for dei siste månadene.

Etter valet blir det andre bollar:

Dersom partiet får 12 representantar i bystyret, slik siste måling viste, får bompengepartiet rundt 1,5 millionar kroner i partistøtte.

Partiet vil også få lønna stillingar i bystyret. Årslønna for ei fulltidsstilling er over 900.000 kroner. Dei ligg an til å få minst to slike stillingar.

Bompengepartiet kan komme i byråd. Også der er årslønna på over 900.000 kroner i året. Blir Trym Aafløy ordførar eller byrådsleiar, vil han tene over ein million kroner.

💰 Kort sagt: Valet gir ein milliongevinst til bompengepartiet. Dette gjer at partiet kan lønne politikarane sine, og aukar sjansen for at partiet vil overleve vidare.

2: Dagens tal

I helga landa regjeringa etter mykje om og men avtalen sin om bompengar. Den betyr om lag ein milliard meir i statlege pengar til Bybanen til Fyllingsdalen. Halvparten skal gå til å redusere bompengar.

Den andre halvdelen vil bergenspolitikarane bruke på å bygge banen heilt til Spelhaugen. Det var opphavleg planen, men banen vart korta inn til Oasen på grunn av pengemangel.

3: Slik er MDG-veljarane

Rune Sævig

�� MDG gjorde si beste måling i Bergen nokosinne førre veke. Dei ser ut til å få støtte frå eit breitt ut val i befolkninga:

Dei er mest populære blant yngre veljarar. Men partiet har også sterk støtte blant veljarar mellom 30 og 45 år.

MDG har nokså lik støtte blant kvinner og menn.

Tidlegare MDG-veljarar er lojale. I tillegg stel MDG veljarar frå SV, Ap og Venstre. Det går altså mest utover dei andre miljøpartia og venstresida.

MDG gjer det aller best i sentrum. Der er dei nesten dobbelt så store som bompengepartiet. I alle andre bydelar er situasjonen omvendt.

4: Vil du ha ny lege? Gløym det.

Ørjan Deisz (arkiv)

I førre veke var det null ledige plassar hos fastlegar i Bergen. Talet har stige litt, men akkurat no har du berre fire legar å velje mellom viss du vil bytte.

Kvifor er det slik? Bergen kommune seier ja til alle fastlegar som ber om å få korte ned pasientlistene sine. Det har mange av dei gjort.

Kva no? I dag må legar kjøpe seg plass som fastlege i Bergen. Det er ei stor investering som mange yngre legar vegrar seg for. Kommunen betaler no for spesialiseringa til nokre legar, for å auke rekrutteringa av fastlegar. I tillegg kan det på sikt komme eit kommunalt fastlegekontor.