Kjenner du igjen partilederne? Her er BTs guide til hvem som kan dele makten.

Hvem skal styre Norge? Sjelden har et valg vært så tett og spennende.

Vi har smeltet sammen ansiktene til partilederne som kan få makten de neste fire årene. BTs politiske redaktør, Frøy Gudbrandsen, drar deg gjennom regjeringsalternativene.

Høyre og Frp: fortsetter vennskapet?

«Morna, Jeeeens!» ropte Siv Jensen da den rødgrønne regjeringen tapte valget i 2013. Frp suste inn i regjering sammen med Høyre. Høyres statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen har hatt sine tøffe diskusjoner. Men utad har de stått last og brast. Vil partnerskapet mellom Norges to mektigste kvinner fortsette i fire år til?

– I vår var det få som trodde på borgerlig flertall. Men det er snudd på hodet. Dette er et av de mest sannsynlige resultatene av valget, sier Frøy Gudbrandsen.

Støttespillerene

Venstre og KrF har vært støttepartier i Stortinget. Men forholdet har surnet. Venstre har refset regjeringens klimapolitikk, og Frp har beskyldt KrF for å «sleike imamer oppover ryggen».

Vil Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande klare å slikke sårene og støtte regjeringen i en ny periode?

Høyre, KrF og Venstre: Kan Siv bli skjøvet ut?

Som støttepartier for regjeringen har KrF og Venstre sittet på tribunen. Nå vil de kanskje inn i selve manesjen. Da må de kaste Siv Jensen og Frp ut av regjering, fordi KrF nekter å sitte i regjering med dem.

Det blir i så fall tøft. Venstre ligger an til å gjøre et dårlig valg. Dessuten nekter Frp å støtte en regjering de ikke selv er en del av.

Så hvor realistisk er det at Erna Solberg sier: «Ha det, Siiiiiv»?

– Mange velgere vil nok like denne regjeringen bedre. Men det er lite sannsynlig, fordi Høyre ikke har noen god grunn til å kaste ut Frp, sier Frøy Gudbrandsen.

Sp, KrF og Ap: Vil Hareide svikte de borgerlige?

Jonas Gahr Støre trenger drahjelp for å bli statsminister. Senterpartiet har gjort det sterkt på meningsmålinger i hele høst, og er en sannsynlig samarbeidspartner.

Vil Arbeiderpartiet få med KrF? Knut Arild Hareides milde vesen og lune kommentarer gjør at han kan samarbeide med de fleste. Men vil KrF være villig til å forlate sin borgerlige allianse?

– Neppe. Disse tre får sannsynligvis ikke flertall, og da foretrekker nok Hareide en borgerlig regjering, sier Frøy Gudbrandsen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Klar for bonderomantikk?

Vestkantgutten Jonas Gahr Støre og gårdbruker Trygve Slagsvold Vedum viser at motsetninger tiltrekker hverandre. For Arbeiderpartiet vil Senterpartiet være en naturlig partner. De har samarbeidet før.

Men Arbeiderpartiet må belage seg på en helt annen motstand denne gangen. Senterpartiet er blitt større.

– I vår gjorde Arbeiderpartiet og Senterpartiet det så sterkt på meningsmålingene at dette var et alternativ. Men nå har Arbeiderpartiet falt så mye at det er usannsynlig, sier Frøy Gudbrandsen.

Arbeiderpartiet og SV: Får vi ren sosialistisk regjering?

Arbeiderpartiet og SV har styrt landet før. Det gikk dårlig for SV. Partiet sank som en stein på meningsmålingene. Nå er Lysbakken på full fart opp på målingene og klar for ringen igjen. Han har stilt fire krav hvis han skal ta plass rundt kongens bord. Ett av kravene, forbud mot profitt i private barnehager, har Støre allerede avvist. Men er SV så sugen på regjeringsmakt at de vil «glemme» sine egne krav?

– Senterpartiet vil tvinge seg med på festen. Arbeiderpartiet kan ikke holde dem utenfor. Derfor er dette lite sannsynlig, sier Frøy Gudbrandsen.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV: Comeback for trekløveret?

Kan trekløveret gjøre et dundrende comeback? De ledet Norge i åtte år, helt frem til de gikk av i 2013. Men styrkeforholdet har forandret seg.

Storebror Arbeiderpartiet gjør det svakt på meningsmålingene, mens «småsøsknene» SV og Senterpartiet har blitt småvoksne konfirmanter siden sist valg. Men Senterpartiet liker dårlig at SV har begynt å stille krav.

Klarer Senterpartiet og SV å være venner?

– Blir det rødgrønt flertall, er dette det mest sannsynlige alternativet. Det gikk ganske bra sist de styrte, sier Frøy Gudbrandsen.

Noen jokere til slutt

Livsfjerne veganer og utopiske sosialister. Det var karakteristikken BT-kommentator Eirin Eikefjord brukte om partiene MDG og Rødt.

Støre sier klart nei til å ha partiene med i en regjering. Til det er forskjellene for store. Men de to partiene kan bli viktige støttespillere fra sak til sak i Stortinget.