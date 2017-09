Klarer du å komme deg gjennom denne saken uten å begynne å klø?

Har du barn, har du garantert fått brev om hodelus fra barnehager og skoler. Ja, det er ekkelt, men helt vanlig.

Og mens du klør og finner frem lusekammen, kan du more deg med denne fakta-listen.

1. Ny rekord i Bergen: Hurra, vi har mest lus!

Hodelusen trives godt her i Bergen. Ifølge en undersøkelse fra 2011 finnes det mest av den her og i Oslo. Grunnen til at lusen liker seg i byen kan være at folk bor tettere her. Det er flere hoder for lusen å gyve løs på.

Bor du i byen og har barneskolebarn, så er det stor risiko for at du har hatt eller snart får besøk av hodelus. Luseproblemet er ikke sesongbasert. De kryper fra hode til hode hele året igjennom.

2. Så ofte drikker de blod

En hodelus suger blod fem-seks ganger i døgnet. Den vil altså ha både frokost, lunsj, middag, kvelds og nattmat. Da løfter den ut det nåleaktige munnpartiet sitt som den til vanlig har gjemt inne i hodet, og begynner å slurpe i seg.

Noen store mengder blod er det likevel ikke snakk om. Du skal ha en skikkelig fest oppi håret ditt før man i det hele tatt kan måle mengden av blod du mister.

giphy.com

3. Så mange lus kan du ha på en gang

Ofte er det ikke mer enn 10–12 lus per hode. Noen kan ha 1400–1500 lus. Det er heldigvis sjelden.

Det finnes rundt 300 forskjellige lusarter i verden, og 20 hører til i Norge. Mennesker kan bli angrepet av hodelus, flatlus og kroppslus (også kalt kleslus).

4. Det er luse-slev som klør

Det er ikke selve lusen som gjør at du klør. Når lusen stikker hull på hodebunnen for å suge blod, sikler den i såret, og da følger det med bakterier. Det kan skape en allergisk reaksjon, og så begynner det å klø.

5. Hodebunnen kan løsne

Dropper du behandling, kan du få det som heter lusehjelm. Ifølge zoologen Petter Bøckman, kan du få så mange lusebitt at hele hodebunnen eser opp danner sårskorpe. Under skorpen kan det kravle og krype og se ut som en maurtue.

Men dette skjer heldigvis sjelden i vår tid. Det var et større problem for soldater i skyttergravene under Første verdenskrig.

6. De gravide er verst

Lusen har noe til felles med andre insekter, dyr og oss mennesker: De vil gjerne føre slekten videre. Lusen bruker opptil 30 minutter på å pare seg. Det gjør de ved å hekte seg på hverandre. Dersom en av dem skulle være uheldig å dø under akten, blir luseliket bare hengene på partneren.

Uansett.

De kryper over fra skalle til skalle for å spre genene sine. Dersom en guttelus kryper over alene, vil han dø der alene. Men dersom en gravid jentelus kryper over til et nytt hode, kan den legge rundt 90 egg. Og da holdes det snart et stort familieselskap der oppe.

7. Så gammel er lusen

Lus og luseegg har blitt funnet i tekstiler som er mellom 8000 og 10.000 år gamle. Det er funnet spor etter lus på menneskeaper og i egyptiske mumier.

Den svenske arkeologen Dan Carlsson fant kammer laget av vikinger på Gotland. Det er liten tvil om at disse var laget for å fjerne lus.

giphy.com

8. Lusen er opprinnelsen til hårsveisen

Ja, lusen er ekkel. Men finnes det noe godt å si om den? Zoolog Petter Bøckman, mener vi kan takke lusen for at vi har hårfrisyrer.

– De er i alle fall grunnen til ideen om hårsveisen, sier han til BT.

De som gredde seg og vasket seg for å fjerne lus, er gradvis blitt sett på som stiligere og penere enn de som var bustete på håret. Hadde det ikke vært for lusen, så hadde vi kanskje ikke vært så opptatt av hårsveisen?

9. Slik blir vi kvitt lusen fra jordens overflate

Ifølge Bøckman, finnes det mye mindre lus i dag enn hva det gjorde for 100 og 1000 år siden. Lusekammer og lusemiddel har hjulpet litt. Men hva skal egentlig til for å kvitte seg med lusen en gang for alle?

Ifølge Folkehelseinstituttet finnes det en teoretisk mulighet: Alle mennesker i hele verden må samtidig sjekke seg for lus og behandle seg samtidig om de finner lus.

Det er kanskje litt vanskelig å få til. Dessuten skal det bare en liten endringsvillig dyrelus til, som kryper over til et menneske. Så er det på´an igjen.